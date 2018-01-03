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| | Навальный подал жалобу на решение ВС РФ о недопуске на выборы

Навальный подал жалобу на решение ВС РФ о недопуске на выборы

Вчера, 17:40
Оппозиционер Алексей Навальный подал жалобу на решение Верховного суда РФ, которым было признано законность постановления ЦИК о недопущении блогера к участию в президентской гонке. Об этом проинформировал представитель оппозиционера Иван Жданов.

Навальный подал жалобу на решение ВС РФ о недопуске на выборы

 

Сегодня, 3 января, Иван Жданов рассказал представителям СМИ о том, что Алексей Навальный подал апелляцию в связи с решением ВС РФ о невозможности его участия в предстоящих выборах из-за непогашенной судимости по тяжкому преступлению. Юрист оппозиционера отметил, что дата заседания по данному обращению не была назначена, но команда Навального надеется, что слушание состоится в ближайшие дни.

Напомним, что в прошедшую субботу Верховный суд отказал Навальному в просьбе признать незаконным решение ЦИК о недопуске его на президентские выборы. Политик не принял данное постановление и сообщил о намерении жаловаться в высшее европейское ведомство по правам человека.
Виктория Озерова
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