Навальный подал жалобу на решение ВС РФ о недопуске на выборы

Оппозиционер Алексей Навальный подал жалобу на решение Верховного суда РФ, которым было признано законность постановления ЦИК о недопущении блогера к участию в президентской гонке. Об этом проинформировал представитель оппозиционера Иван Жданов.

Виктория Озерова

Сегодня, 3 января, Иван Жданов рассказал представителям СМИ о том, что Алексей Навальный подал апелляцию в связи с решением ВС РФ о невозможности его участия в предстоящих выборах из-за непогашенной судимости по тяжкому преступлению. Юрист оппозиционера отметил, что дата заседания по данному обращению не была назначена, но команда Навального надеется, что слушание состоится в ближайшие дни.Напомним, что в прошедшую субботу Верховный суд отказал Навальному в просьбе признать незаконным решение ЦИК о недопуске его на президентские выборы. Политик не принял данное постановление и сообщил о намерении жаловаться в высшее европейское ведомство по правам человека.