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| | Депутат Госдумы по Крыму прокомментировал испытания украинского комплекса «Гром-2»

Депутат Госдумы по Крыму прокомментировал испытания украинского комплекса «Гром-2»

Вчера, 17:46
Видео испытаний ракетного оперативно-тактического комплекса «Гром-2», по мнению депутата Госдумы от Крымского полуострова Руслана Бальбека, является открытой угрозой для Крымского моста со стороны Украины. Соответствующий комментарий чиновник дал представителям RT.
 

Депутат Госдумы по Крыму прокомментировал испытания украинского комплекса «Гром-2»

 

«Украина сознательно сообщает о том, что имеет потенциальную угрозу для Крымского моста. Заявленная дальность полета теоретически позволяет произвести пуск с украинской территории вплоть до Керченского пролива. Киев публикует эти устрашающие ролики только для того, чтобы всеми возможными методами испортить крымчанам новогодние каникулы», - утверждает Бельбек.
 
Депутат также добавил, что считает данный ролик «вбросом», цель которого – запугать мирное население, так как настоящие войска Российской Федерации с помощью подобной «экспериментальной ракеты» запугать попросту невозможно.
 
Стоит напомнить, что накануне на одном из профильных военных порталов Украины появился ролик об испытании нового комплекса «Гром-2», полностью готового к эксплуатации. Согласно информации украинской прессы, «Гром-2» разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальности до 280 километров.

Николай Офицеров
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