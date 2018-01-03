Депутат Госдумы по Крыму прокомментировал испытания украинского комплекса «Гром-2»

Видео испытаний ракетного оперативно-тактического комплекса «Гром-2», по мнению депутата Госдумы от Крымского полуострова Руслана Бальбека, является открытой угрозой для Крымского моста со стороны Украины. Соответствующий комментарий чиновник дал представителям RT.

«Украина сознательно сообщает о том, что имеет потенциальную угрозу для Крымского моста. Заявленная дальность полета теоретически позволяет произвести пуск с украинской территории вплоть до Керченского пролива. Киев публикует эти устрашающие ролики только для того, чтобы всеми возможными методами испортить крымчанам новогодние каникулы», - утверждает Бельбек.

Депутат также добавил, что считает данный ролик «вбросом», цель которого – запугать мирное население, так как настоящие войска Российской Федерации с помощью подобной «экспериментальной ракеты» запугать попросту невозможно.

Стоит напомнить, что накануне на одном из профильных военных порталов Украины появился ролик об испытании нового комплекса «Гром-2», полностью готового к эксплуатации. Согласно информации украинской прессы, «Гром-2» разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальности до 280 километров.

Николай Офицеров