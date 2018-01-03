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| | В российской армии появятся акванавты

В российской армии появятся акванавты

Сегодня, 10:20
В российской армии появятся акванавты - водолазы, входящие в аварийно-спасательный отряд Военно-морского флота России, приступили к глубоководным тренировкам, в ходе которых они планируют погружаться на глубину более чем 400 метров. Соответствующая информация была предоставлена журналистам 3 января.
 

В российской армии появятся акванавты

 

«НИИ спасения и подводных технологий, заручившись поддержкой экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ начал проводить подготовительные операции по погружению на глубину более 400 метров», - отмечается в публикации.
 
Первый этап проводимых тренировок планируется проводить на базе научно-исследовательского института, расположенного в Ленобласти, город Ломоносов. В ходе второго этапа военные, используя глубоководный спасательный комплект намерены погружаться с борта спасательного судна «Игорь Белоусов». В Минобороны также утверждают, что минувшей осенью водолазы-спасатели проводили погружения на глубину более 315 метров.

Николай Офицеров
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