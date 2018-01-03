В российской армии появятся акванавты

В российской армии появятся акванавтыСегодня, 10:20
Специалисты из Японии планируют создать глубоководный аппарат, который сможет погружаться на глубину свыше 7 тысяч метров. На данный момент неизвестно о дате
Спасательный глубоководный аппарат "Бестер-1" был официально доставлен на Тихоокеанский флот, который является местом его постоянной дислокации. Информация об
8 августа 2013 года на базе поисково-спасательного подразделения «Спасательн... Сообщили корреспонденту информационного агентства ВладТайм /vladtime.ru/