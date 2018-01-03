Трамп просит всех рассказать Ким Чен Ыну о размере своей «ядерной кнопки»

Свои угрозы в адрес главы Северной Кореи решительно не прекращает Дональд Трамп, президент США. Республиканец накануне выступил с заявлением о том, что его ядерная кнопка не только значительно больше, чем у лидера КНДР Ким Чен Ына, но также и заявил, что его кнопка «действительно работает».

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утверждает, что свою ядерную кнопку он постоянно держит у себя на столе. Может кто-нибудь из его истощенного и изголодавшего режима предоставить ему информацию о том, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но значительно больше и гораздо более мощная, чем его. Моя кнопка действительно работает», - заявил в своей привычной манере Дональд Трамп на страничке своего аккаунта в Twitter.

Ким Чен Ын, как известно, во время выступления в минувший понедельник по случаю новогоднего обращения к народу заявил, что в сложившейся ситуации постоянно держит наготове пусковую кнопку для ядерного запуска. Он добавил, что готов нажать на нее в любой момент, когда угроза от Соединенных Штатов станет серьезной.

Николай Офицеров