Трамп просит всех рассказать Ким Чен Ыну о размере своей «ядерной кнопки»Сегодня, 08:56
Американский лидер Дональд Трамп сообщил об "одной вещи", которая сработает по отношению к КНДР. Об этом он пишет в Twitter.
Дональд Трамп, действующий президент США, после испытаний баллистических ракет в КНДР заявил, что в случае опасности он защитит население Штатов и его
В своем аккаунте в Twitter Дональд Трамп заявил, что Северная Корея очень плохо себя ведет. Президент США также подметил, что Китай оказывает равнодушие в