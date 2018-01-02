Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова

Журналист и политик Ксения Собчак недовольна тем, что московские управленцы ничего не сделали, чтобы почтить память Бориса Немцова.

Издание VistaNews сообщает , что 31 декабря Ксения Собчак в сопровождении камер посетила импровизированный мемориал на Москворецком мосту и возложила цветы в память об убитом оппозиционере. Как стало известно, такое решение она приняла после того, как узнала о дважды разрушенном «памятнике» сотрудниками Гормоста. Теперь Собчак высказывает своё удивление тому, что администрация города Москвы ничего не сделала, чтобы оставить память о Немцове.Сама кандидат в президенты предлагает либо установить таблички на мосту и доме мужчины, либо переименовать улицу или переулок. Но больше всего ей хочется переименовать само место преступления в Немцов мост. Поклонники не разделили её идею и посчитали, что она проводит типичную предвыборную пиар-кампанию оппозиционера, ведь по факту «Немцова не за что так чтить».Напомним, что Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года.