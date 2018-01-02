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| | Порошенко поделился своим плейлистом «интересной украинской музыки»

Порошенко поделился своим плейлистом «интересной украинской музыки»

Вчера, 17:53
В сети микроблогов Twitter президент Украины Петр Порошенко у себя в аккаунте поделился со своими подписчиками плейлистом, в котором, по его мнению, содержаться довольно интересные композиции музыкальных исполнителей.

Порошенко поделился своим плейлистом «интересной украинской музыки»

 

В своей записи в сети Twitter Петр Порошенко заявил о том, что за прошедший 2017 год музыка украинских исполнителей порадовала своих слушателей, сделав значительный прорыв. По мнению Порошенко, за прошедший год украинскую музыку пополнили множество весьма интересных и современных композиций. Также украинский президент заявил о развитии замечательной тенденции, в которой жители Украины стали гораздо чаще слушать музыку, сделанную с использованием их родного языка.

В плейлисте, обнародованном украинским лидером, содержится семь композиций, среди которых стоит выделить такие треки как: «Марш новой армии», Pianoбой – «Вітчизна», Тина Кароль - "Перечекати”, а также DakhaBrakha – «Monakh».
Александр Вест
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