Новый председатель ОБСЕ призвал к исполнению минских соглашений

Новый председатель ОБСЕ Италия Анжелино Альфано заверил, что приложит все свои усилия, для исполнения минских соглашений и урегулирования ситуации на Донбассе в Украине. Он призвал все страны, которые участвуют в этой миссии, проявить свою волю и энтузиазм в области безопасности. Также потребовал у сторон конфликта полностью следовать всем требованиям минских соглашений.
Новый председатель ОБСЕ призвал к исполнению минских соглашенийВчера, 17:50
В ночь с 23 на 24 мая руководители стран Нормандской четверки (Владимир Путин, Петр Порошенко, Франсуа Олланд и Ангела Меркель) в телефонном режиме обсудили
Невыполнение Минских соглашений приведет к эскалации конфликта на Донбассе, от чего в очередной раз будут страдать мирные граждане региона. Об этом говорит
ДНР и ЛНР все же ведут переговоры с ОБСЕ о мирном урегулировании конфликта и восстановлении минских соглашений. Оказать помощь вызвался Казахстан.