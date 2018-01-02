Новый председатель ОБСЕ призвал к исполнению минских соглашений

1 января приступил к своим обязанностям новый председатель ОБСЕ Италия, который заверил об урегулировании ситуации на Донбассе.





Напомним, что ранее, заместитель главы ОБСЕ огласил, что с 2017 года среди мирного населения на Донбассе погибло 85 человек и 384 ранены.

Новый председатель ОБСЕ Италия Анжелино Альфано заверил, что приложит все свои усилия, для исполнения минских соглашений и урегулирования ситуации на Донбассе в Украине. Он призвал все страны, которые участвуют в этой миссии, проявить свою волю и энтузиазм в области безопасности. Также потребовал у сторон конфликта полностью следовать всем требованиям минских соглашений.