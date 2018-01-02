Пушков считает, что Польше надоели "успехи" Порошенко

Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава отказывается принимать мигрантов из мусульманских государств по причине того, что в Польше находится огромное количество украинцев. Алексей Пушков считает, что страна, таким образом, устала от "успехов" Порошенко.
Про обстановку с мигрантами Мазовецкий рассказал в интервью журналистам в связи с тем, что ранее ЕС подал в суд на Чехию, Венгрию и Польшу за нежелание правительств этих стран принимать мусульман. По словам Моравецкого, свое нетолерантное отношение к мигрантам Польша сформулировала еще несколько лет назад.