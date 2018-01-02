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| | Пушков считает, что Польше надоели "успехи" Порошенко

Пушков считает, что Польше надоели "успехи" Порошенко

Вчера, 17:05
Польше надоели "успехи" президента Украины Петра Порошенко. Так считает российский сенатор Алексей Пушков.
 

Пушков считает, что Польше надоели "успехи" Порошенко

 

Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава отказывается принимать мигрантов из мусульманских государств по причине того, что в Польше находится огромное количество украинцев. Алексей Пушков считает, что страна, таким образом, устала от "успехов" Порошенко.

Про обстановку с мигрантами Мазовецкий рассказал в интервью журналистам в связи с тем, что ранее ЕС подал в суд на Чехию, Венгрию и Польшу за нежелание правительств этих стран принимать мусульман. По словам Моравецкого, свое нетолерантное отношение к мигрантам Польша сформулировала еще несколько лет назад.
 
Власти страны напоминают, что в пределах республики в настоящее время находится почти 1,5 миллиона украинцев. В МИД Украины заявили, что так граждане государства улучшают экономику соседней страны.

Никита Готский
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