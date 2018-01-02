Аксенов призвал признать украинский нацистский режим преступным на международном уровне

Сергей Аксенов, глава Крыма, уверен в том, что украинский режим следует признать преступным. Он также добавил, что испытывает уверенность в том, что большинство граждан Украины искренне ненавидит участников различных нацистских шествий, периодически происходящих в украинских городах. Именно так Аксенов прокомментировал факельные шествия в Киеве в честь Степана Бандеры.

«Чем больше в документальных свидетельствах будет упоминаний того, какие преступления на совести бандеровского режима, тем больше начинают бесноваться украинские нацисты. Киевские режим также прилагает немало усилий для того, чтобы увековечивать в памяти народа палача и убийцу, повинного в убийстве сотен тысяч мирных людей. Необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной, причем, на международном уровне», - утверждает Аксенов.

По его мнению, оснований для такого шага на данный момент более чем достаточно. Аксенов решил напомнить о печально известной Волынской резне в 1943 году, а также о резолюциях Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма. Голосовали против нее тогда исключительно Соединенные Штаты и Украина.

«Стоит заметить, что большинство участников этих нацистских маршей закрывают свои лица масками. Они прекрасно знают, что большинство жителей Украины их ненавидит. Этот шабаш не может продолжаться и в дальнейшем. Следует предпринимать определенные действия», - заявил Аксенов.

Николай Офицеров