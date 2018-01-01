Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом Украины

Петр Порошенко, президент Украины, выступая перед гражданами на Новый год, заявил, что оптимизм это главный ресурс страны и её граждан. Также в ходе новогоднего обращения политик назвал очень важным фактором веру в своё государство.

Игорь Махно

Также Порошенко пообещал украинцам, что "всё будет хорошо", но при одном условии им, как учил Любомир Гузар, нужно молиться, будто всё зависит от бога, но работать так, будто всё зависит от них. При этом президент попросил граждан всегда беречь единство и достоинство страны. Достижениями страны в 2017 году политик назвал безвизовый режим с ЕС, реформы в медицинской, пенсионной и образовательной сферах, а также масштабные работы по ремонту дорог. Кроме того, он отметил, что ценность украинского паспорта растет невероятно быстро.Не смог в Новый год чиновник забыть и о потерянных территориях. Он обратился к жителям Донбасса и Крыма "сквозь искусственную линию". В ходе обращения к людям, чьи жизни постоянно находятся в опасности из-за Киева, Порошенко сделал несколько неожиданных высказываний. "Мои искренние поздравления пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сёстры, ваш дом Украина", заявил он.Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал выступление главы Украины и назвал его слова цинизмом. Российский политик намекнул, что после нескольких лет обстрелов и блокады жители Донбасса уже никогда не назовут своим домом страну-агрессора.