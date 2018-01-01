Трансгендеры получили право служить в армии США

Отныне в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки могут служить трансгендеры, добившееся данного изменения через судебное разбирательство. Изменения вступят в силу с 1 января следующего года.

Александр Вест

Информационный портал Euronews обнародовал информацию о том, что сразу два апелляционных суда в США приняли решение разрешить принимать на службу в армию американского государства людей, которые ассоциируют себя с полом, который противоположен зарегистрированному во всех официальных документах. Отметим, в минувшую субботу согласно решению Белого дома в разбирательстве над данным вопросом было решено поставить паузу. Также стоит добавить, что администрация американского президента Дональда Трампа весьма жёстко относятся к данному решению суда.Однако, представители президентской администрации пока не давали официальных комментариев относительно принятых изменений.