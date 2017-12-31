Президент Путин подписал 64 закона за день

Глава России Владимир Путин в преддверии Нового года 29 декабря подписал 64 закона федерального уровня. Доказательством этого выступают опубликованные дополнительные документы на сайте Кремля.

Домбровский Сергей

Путин подписал ряд законов, среди них о повышении вознаграждения за труд до уровня минимального прожиточного минимума, определенного экономистами страны. В перечень принятых документов входит продление выплаты материнского капитала, нацеленного на улучшение демографической ситуации в РФ, до 2021 года. Скандалы с российским спортсменами, которых обвинили в употреблении допинга привели к рассмотрению этой проблемы на самом высшем уровне.В итоге Путин подписал закон об отстранении от работы наставников, которые пропагандируют применение анаболических стероидов в тренировочном процессе. Принят документ об ответственности за нарушения в отрасли заказов в оборонной промышленности, увеличены выплаты при авариях, согласно европейскому протоколу.