Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Президент Путин подписал 64 закона за день

Президент Путин подписал 64 закона за день

Сегодня, 13:20
Глава России Владимир Путин в преддверии Нового года 29 декабря подписал 64 закона федерального уровня. Доказательством этого выступают опубликованные дополнительные документы на сайте Кремля.

Президент Путин подписал 64 закона за день

 

Путин подписал ряд законов, среди них о повышении вознаграждения за труд до уровня минимального прожиточного минимума, определенного экономистами страны. В перечень принятых документов входит продление выплаты материнского капитала, нацеленного на улучшение демографической ситуации в РФ, до 2021 года. Скандалы с российским спортсменами, которых обвинили в употреблении допинга привели к рассмотрению этой проблемы на самом высшем уровне.

В итоге Путин подписал закон об отстранении от работы наставников, которые пропагандируют применение анаболических стероидов в тренировочном процессе. Принят документ об ответственности за нарушения в отрасли заказов в оборонной промышленности, увеличены выплаты при авариях, согласно европейскому протоколу.
Домбровский Сергей
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