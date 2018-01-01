В 2018 году может состоятся худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой

Пенни Мордаунт рассказала, что ожидает мир в 2018 году. По словам политика, 2017 год был богат на гуманитарные кризисы, но наступивший окажется еще хуже. Мордаунт акцентировала, что затруднения в 2018 году станут крупнейшими за последние 72 года. Международное ведомство Великобритании собирается выделить более 20 миллионов долларов в фонд ООН для ликвидации результатов гуманитарного кризиса. Эти средства будет отданы помимо ежегодного взноса страны, который составляет более 50 миллионов долларов.
Напомним, что в начале весны ООН объявила о крупнейших гуманитарных трудностях за последние 70 лет. По данным ведомства, десятки миллионов людей из разных стран являются нуждающимися в помощи.