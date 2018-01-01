В 2018 году может состоятся худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой

На 2018 год предрекли худший гуманитарный кризис со времени окончания Второй мировой войны. Об этом проинформировала Пенни Мордаунт, госсекретарь Великобритании по вопросам международного развития.

Виктория Озерова

Пенни Мордаунт рассказала, что ожидает мир в 2018 году. По словам политика, 2017 год был богат на гуманитарные кризисы, но наступивший окажется еще хуже. Мордаунт акцентировала, что затруднения в 2018 году станут крупнейшими за последние 72 года. Международное ведомство Великобритании собирается выделить более 20 миллионов долларов в фонд ООН для ликвидации результатов гуманитарного кризиса. Эти средства будет отданы помимо ежегодного взноса страны, который составляет более 50 миллионов долларов.Напомним, что в начале весны ООН объявила о крупнейших гуманитарных трудностях за последние 70 лет. По данным ведомства, десятки миллионов людей из разных стран являются нуждающимися в помощи.