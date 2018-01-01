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| | В 2018 году может состоятся худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой

В 2018 году может состоятся худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой

Сегодня, 05:40
На 2018 год предрекли худший гуманитарный кризис со времени окончания Второй мировой войны. Об этом проинформировала Пенни Мордаунт, госсекретарь Великобритании по вопросам международного развития.

В 2018 году может состоятся худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой

 

Пенни Мордаунт рассказала, что ожидает мир в 2018 году. По словам политика, 2017 год был богат на гуманитарные кризисы, но наступивший окажется еще хуже. Мордаунт акцентировала, что затруднения в 2018 году станут крупнейшими за последние 72 года. Международное ведомство Великобритании собирается выделить более 20 миллионов долларов в фонд ООН для ликвидации результатов гуманитарного кризиса. Эти средства будет отданы помимо ежегодного взноса страны, который составляет более 50 миллионов долларов.

Напомним, что в начале весны ООН объявила о крупнейших гуманитарных трудностях за последние 70 лет. По данным ведомства, десятки миллионов людей из разных стран являются нуждающимися в помощи.
Виктория Озерова
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