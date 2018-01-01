Порошенко заявил о растущей ценности украинского паспорта в мире

Порошенко заявил о растущей ценности украинского паспорта в миреСегодня, 05:20
Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Сумах назвал украинский паспорт одним из самых почитаемых и уважаемых в мире.
Петр Порошенко дал обещание, что ЕС введет режим безвизового проезда для украинцев в самое ближайшее время. По словам украинского президента, до этого события
Петр Порошенко поручил создать дорожную карту по подготовке безвизового режима с ЕС. Глава украинского правительства дал для этого финальный срок – до 17