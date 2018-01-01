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| | Порошенко заявил о растущей ценности украинского паспорта в мире

Порошенко заявил о растущей ценности украинского паспорта в мире

Сегодня, 05:20
Петр Порошенко считает, что ценность украинского паспорта в мире продолжает расти. 2017 год для него стал, уверен он, прорывным. Глава государства заявил об этом в своем Facebook по случаю введения безвизового режима Украины с ОАЭ.
 

Порошенко заявил о растущей ценности украинского паспорта в мире

 

Также он отмечает, что Украина в 2017 году смогла совершить «настоящий прорыв» в безвизовом направлении со странами Евросоюза.
 
Порошенко ранее уже отмечал, что украинский паспорт находится на верном пути для того, чтобы стать одним из наиболее почитаемых в мире. Украинцы же, согласно социальным опросам, считают безвизовый режим с Евросоюзом главным событием года.

Николай Офицеров
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