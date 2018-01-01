СМИ: Есть четыре сценария начала войны с КНДР

Правительство Японии разработало четыре сценария начала войны на Корейском полуострове. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Виктория Озерова

Совет национальной безопасности Японии вместе с главой правительства страны разрабатывают возможные сценарии развития вооруженного противостояния с КНДР. Всего власти Японии насчитали четыре возможных начала войны. В первом варианте столкнутся КНДР и военные Южной Кореи. По второму сценарию США нанесет удар по Пхеньяну. Третий вариант предполагает, что южнокорейские вооруженные силы начнут войну вторжением на территорию КНДР. Последний сценарий связан с нападением Северной Кореи на Японию. Правительство страны обсуждает меры по последнему варианту. В таком случае Япония получит право на военную поддержку от США.В последний год конфликт с КНДР сильно обострился. Декабрьские санкции ООН КНДР объявила военным актом. США не исключают возможность военного разрешения ситуации.