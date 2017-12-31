Глава департамента культуры Новосибирска приготовила оливье

Анна Терешкова приготовила изысканный вариант салата оливье из креветок, сёмги и летучей рыбы вместе с поваром Спиридоном Ярыгиным.

Валерия Голицына

В одном из кулинарных шоу глава департамента культуры Новосибирска, Анна Терешкова, поделилась секретами семейного застолья, а также приготовила праздничный диетический оливье из красной рыбы, креветок и спаржи. И хотя более привычному варианту салата отдаётся больше предпочтений, но как отметила сама Терешкова, это блюдо станет настоящим спасением для тех, кто не хочет изменять диете даже за новогодним столом.Главными ингредиентами такого яства стала красная рыба, креветки, икра тобико, спаржа и морковь, а вместо калорийного майонеза были использованы нежирные сливки и обжаренный лук-порей.