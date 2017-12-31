Астролог Влад Росс предсказал будущее ЕС

Астролог обнародовал прогноз касательно будущего Европейского союза. Об этом сообщают российские СМИ.

Никита Готский

Известный астролог Влад Росс высказал свое мнение по поводу будущего ЕС, а также судьбы Британии после процедуры Brexit. По его словам, англичане от этого только проиграют. Росс утверждает, что после Brexit многие банки начнут уходить в Евросоюз - Франкфурт, Милан или Париж, а Британия является, по сути, банковским государством. Эра Водолея, начавшаяся в 2003 году, говорит о глобализации, когда стираются все рубежи стран мира, а не снова появляются.Росс уверен, что Евросоюз ожидает хорошее будущее, тем более после выхода Англии. Так, якобы Евросоюз ожидает период кристализации, после чего он станет бурно развиваться и расти, в связи с чем Влад Росс не видит каких-либо причин для падения данного альянса европейских государств.