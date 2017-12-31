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| | Астролог Влад Росс предсказал будущее ЕС

Астролог Влад Росс предсказал будущее ЕС

Вчера, 14:40
Астролог обнародовал прогноз касательно будущего Европейского союза. Об этом сообщают российские СМИ.

Астролог Влад Росс предсказал будущее ЕС

 

Известный астролог Влад Росс высказал свое мнение по поводу будущего ЕС, а также судьбы Британии после процедуры Brexit. По его словам, англичане от этого только проиграют. Росс утверждает, что после Brexit многие банки начнут уходить в Евросоюз - Франкфурт, Милан или Париж, а Британия является, по сути, банковским государством. Эра Водолея, начавшаяся в 2003 году, говорит о глобализации, когда стираются все рубежи стран мира, а не снова появляются.

Росс уверен, что Евросоюз ожидает хорошее будущее, тем более после выхода Англии. Так, якобы Евросоюз ожидает период кристализации, после чего он станет бурно развиваться и расти, в связи с чем Влад Росс не видит каких-либо причин для падения данного альянса европейских государств.
Никита Готский
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