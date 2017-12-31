Победитель "Битвы экстрасенсов" предсказал Хиллари Клинтон ужасную судьбу

Победитель «Битвы экстрасенсов» сезона 2017 года Константин Гецати утверждает, что бывший претендент на пост президента США Хиллари Клинтон в 2018 году столкнется с массой проблем, потому грядущий год станет для нее очень тяжелым.

Экстасенс утверждает, что Клинтон не сможет смириться с поражением, потому будет всячески строить козни Дональду Трампу, но в результате окажется в собственном капкане. Близкий для нее человек обнародует информацию, которая окончательно разрушит репутацию Клинтон.

Политическое фиаско приведет к тому, что экс-кандидат в президенты начнет страдать алкоголизмом и однажды, выйдя из дома, вовсе утратит память и начнет деградировать, причем, до той степени, что люди попросту перестанут узнавать в ней некогда успешного политика.

Скитаться Клинтон будет полгода, но однажды попадет в больницу. Родные попытаются вернуть ее домой. По причине психического расстройства женщина, однако будет и в дальнейшем предпринимать попытки сбежать и бродяжничать.

Николай Офицеров