Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

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На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Победитель "Битвы экстрасенсов" предсказал Хиллари Клинтон ужасную судьбу

Победитель "Битвы экстрасенсов" предсказал Хиллари Клинтон ужасную судьбу

Сегодня, 10:08
Победитель «Битвы экстрасенсов» сезона 2017 года Константин Гецати утверждает, что бывший претендент на пост президента США Хиллари Клинтон в 2018 году столкнется с массой проблем, потому грядущий год станет для нее очень тяжелым.
 

Победитель "Битвы экстрасенсов" предсказал Хиллари Клинтон ужасную судьбу

 

Экстасенс утверждает, что Клинтон не сможет смириться с поражением, потому будет всячески строить козни Дональду Трампу, но в результате окажется в собственном капкане. Близкий для нее человек обнародует информацию, которая окончательно разрушит репутацию Клинтон.
 
Политическое фиаско приведет к тому, что экс-кандидат в президенты начнет страдать алкоголизмом и однажды, выйдя из дома, вовсе утратит память и начнет деградировать, причем, до той степени, что люди попросту перестанут узнавать в ней некогда успешного политика.
 
Скитаться Клинтон будет полгода, но однажды попадет в больницу. Родные попытаются вернуть ее домой. По причине психического расстройства женщина, однако будет и в дальнейшем предпринимать попытки сбежать и бродяжничать.

Николай Офицеров
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