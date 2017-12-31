Победитель "Битвы экстрасенсов" предсказал Хиллари Клинтон ужасную судьбу

Победитель "Битвы экстрасенсов" предсказал Хиллари Клинтон ужасную судьбуСегодня, 10:08
Проигравшая в ходе президентской гонки одиозному республиканцу Дональду Трампу Хиллари Клинтон заявила, что более не планирует выдвигать собственную
Садик Хан, первый мусульманин, возглавивший Лондонскую мэрию, выразил поддержку Хиллари Клинтон в ее борьбе за президентский пост. Хиллари Клинтон представляет
Хиллари Клинтон обнародовала налоговую декларацию за 2015 год. Согласно документу, кандидат в президенты США вместе с супругом заработала почти 11 млн долларов.