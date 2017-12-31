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| | Ангела Меркель призвала Европу к сплоченности в 2018 году

Ангела Меркель призвала Европу к сплоченности в 2018 году

Сегодня, 09:26
Немецкий канцлер Ангела Меркель призвала Европейский союз к сплоченности в грядущем 2018 году. Также она пообещала, что проблемы сообщества Германии будут обязательно решены. Соответствующее заявление отмечается в новогоднем обращении к народу ФРГ.
 

Ангела Меркель призвала Европу к сплоченности в 2018 году

 

По словам канцлера, будущее Германии непрерывно связано с остальной частью Европы. Совместная работа и сплоченность 27 стран-членов ЕС это крайне важная часть политики для государства, отметила Меркель. Она подчеркивает также, что сообщество должно сделать все необходимое для того, чтобы защитить все свои исконные ценности внутри собственных границ и за ее пределами.
 
«Речь в данном случае идет о том, будем ли мы, европейцы, уверенно и солидарно поддерживать в глобальном и цифровом мире наши исконные ценности. Таким образом нам удастся создать успешную и справедливую Европу, которая стоит на защите наших внешних границ и безопасности наших граждан», - утверждает Меркель.
 
Также среди целей - совместная работа Германии и Франции, которые должны всецело наладить свою работу в данном направлении и подготовить Европу к ее будущему. Полная версия выступления Ангелы Меркель будет показана вечером 31 декабря. Большая его часть будет посвящена сложившейся внутриполитической ситуации в Германии.

Николай Офицеров
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