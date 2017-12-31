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| | В утечках информации из Белого дома Трамп обвинил окружение Обамы

В утечках информации из Белого дома Трамп обвинил окружение Обамы

Сегодня, 09:20
В интервью известному американскому телевизионному каналу Fox News президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о том, что виновниками в утечках важной информации из Белого дома он считает людей из окружения бывшего президента США Барака Обамы.

В утечках информации из Белого дома Трамп обвинил окружение Обамы

 

По словам американского лидера, в правительстве США сохранилось достаточно людей из окружения бывшего президента Барака Обамы, которые занимают достаточно высокие посты. Трамп заявил, что именно эти чиновники являются виновниками в том, что в Белом доме на регулярной основе возникают различные утечки важной государственной информации. Дональд Трамп рассказал о том, что Барак Обама был весьма благосклонен к его персоне, однако, по его словам, люди из окружения бывшего американского президента не разделяли такую позицию.

Трамп добавил, что утечки информации являются своеобразными актами враждебной агрессии в его адрес со стороны приближённых к Бараку Обаме.
Александр Вест
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