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| | Политолог: Россия должна снять розовые очки по поводу Запада

Политолог: Россия должна снять розовые очки по поводу Запада

Вчера, 20:03
России следует лишиться иллюзий по поводу западных стран. Об этом рассказал политолог Сергей Михеев.

Политолог: Россия должна снять розовые очки по поводу Запада

 

Как считает специалист, Россия по-прежнему верит, что Запал не намерен отрицательно воздействовать на внутренние дела РФ. Он подчеркнул, что неоднократно сообщал о надобности не очаровываться дабы потом не пришлось разочаровываться. Поэтому, согласно утверждению Михеева, и появилась такая ситуация любви-ненависти.

Политолог считает, что Москва чересчур много внимания уделяют тому, как к стране относится Запад. Всевозможное событие, касающееся политики, где западные партнеры восхваляют РФ, воспринимается как важный момент. Михеев сравнивает это с безответной любовью между людьми, когда один человек ищет позитивные фрагменты и поступки в человеке, которого это не интересует. Тогда и появляется определенный комплекс, необъективное отношение в иному объекту.
Никита Готский
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