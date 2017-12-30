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| | Единороссы удалили ролик с Дедом Морозом из-за жалобы Собчак

Единороссы удалили ролик с Дедом Морозом из-за жалобы Собчак

Вчера, 19:25
Представители партии «Единая Россия» удалили ролик с Дедом Морозом, ребенком и Путиным, хотя не считают его предвыборной агитацией. Такое решение было принято по рекомендации ЦИК из-за жалобы Ксении Собчак.

 

«Единая Россия» объяснила, что новый ролик партии несет только информационный характер и является частью ежегодного отчета по работе парламентариев. Ранее единороссы разместили в Сети клип. На кадрах девочка просит Деда Мороза сделать президентом РФ Владимира Путина, на что волшебник отвечает, что много кто попросил его об этом в текущем году. Сразу после размещения ролика в ЦИК обратились юристы из штата Собчак. Они заявили, что видеоролик является незаконной предвыборной агитацией.

Хотя партия отвергла все обвинения, заявив, что не есть часть избирательного процесса, ролик все же был удален. Единороссы приняли такое решение по рекомендации ЦИК для избегания подобных провокаций.
Виктория Озерова
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