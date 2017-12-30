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| | Навального по решению ЦИК не допускают в кандидаты президентских выборов

Навального по решению ЦИК не допускают в кандидаты президентских выборов

Вчера, 18:51
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный подал в Верховный суд России иск, дабы оспорить решение ЦИК о не допуске его кандидатуры к президентским выборам.

Навального по решению ЦИК не допускают в кандидаты президентских выборов

 

Верховный суд России, к большому огорчению Алексея Навального, поддержал решение ЦИК, о его не допуске на президентские выборы, которые состоятся 18 марта 2018 года. В суде отметили, что ранее судимый за тяжелое преступление человек, которым и является Навальный, не имеет никакого права на участие в выборах в протяжении 10 лет.

Оппонент Алексей навальный на этом останавливаться не собирается, на отклонение его иска в суде, он отреагировал вспыльчиво. Отказываться от своего стремления идти на выборы он не намерен, и собирается следующий иск подавать в Конституционный суд.
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