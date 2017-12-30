Навального по решению ЦИК не допускают в кандидаты президентских выборов

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный подал в Верховный суд России иск, дабы оспорить решение ЦИК о не допуске его кандидатуры к президентским выборам.





Верховный суд России, к большому огорчению Алексея Навального, поддержал решение ЦИК, о его не допуске на президентские выборы, которые состоятся 18 марта 2018 года. В суде отметили, что ранее судимый за тяжелое преступление человек, которым и является Навальный, не имеет никакого права на участие в выборах в протяжении 10 лет.Оппонент Алексей навальный на этом останавливаться не собирается, на отклонение его иска в суде, он отреагировал вспыльчиво. Отказываться от своего стремления идти на выборы он не намерен, и собирается следующий иск подавать в Конституционный суд.