Верховный суд РФ отклонил жалобу Навального на ЦИК

Верховный суд РФ постановил, что решение ЦИК о недопущении к участию в выборной гонке Навального является законным. Оппозиционер намерен обжаловать постановление суда в Конституционном суде, а также обратиться в европейское ведомство по правам человека.

Виктория Озерова

Почти неделю назад Алексей Навальный подал заявление на регистрацию в ЦИК. На следующий день ведомство отказало инициативной группе самовыдвиженца из-за непогашенной судимости за тяжкое преступление. Через три дня оппозиционер пожаловался в Верховный суд на решение ЦИК. При этом сам «кандидат» на оглашение постановление ведомства по делу не явился. Верховный суд же отклонил претензии Навального к избирательной организации.Юрист оппозиционера Иван Жданов заявил, что защита намерена бороться и дальше, и подаст апелляцию в течение пяти дней. Также юрист намерен жаловаться в европейское ведомство по правам человека. Сам Навальный призвал сторонников устроить избирательский бунт.