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| | Ксения Собчак балатируется на президентские выборы в 2018 году

Ксения Собчак балатируется на президентские выборы в 2018 году

Вчера, 17:03
Всеми известная телеведущая Ксения Собчак подала свою кандидатуру на выборы в президенты России, которые состоятся 18 март 2018 года. На сбор подписей, в пользу своей кандидатуры, она потратила 3,65 миллиона рублей.

Ксения Собчак балатируется на президентские выборы в 2018 году

 

Ксения Собчак решила обогнать всех своих коллег, которые балатируются на выборах, по размеру вложенной суммы на подписи. По последним данным ЦИК, на счет Ксении поступило наибольшая сумма среди всех кандидатов 19,4 млн рублей. Собчак выдвинули в кандидаты от "Гражданской инициативы», она называет себя: кандидатом « против всех». Главными её конкурентами по капиталовложению стали Борис Титов, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, а также Владимир Жириновский. Что касается последнего кандидата, то ему подписи не нужны, так как он избран парламентской партией.

Мнение пользователей социальной сети разделяются. Кто-то поддерживает Ксению Собчак, а кто-то считает, что в избирательной программе ей делать нечего. Из-за чего и происходит спор между пользователями.
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