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| | В правительстве Крыма назвали «наибольшую уязвимость» украинских генералов

В правительстве Крыма назвали «наибольшую уязвимость» украинских генералов

Вчера, 16:07
Дмитрий Полонский, занимающий должность министра внутренней информации, политики и связи республики Крым, прокомментировал заявление бывшего начальника украинского Генерального штаба Игоря Романенко об уязвимостях Крымского моста.

В правительстве Крыма назвали «наибольшую уязвимость» украинских генералов

 

В ответ на заявление украинского военного Игоря Романенко, который поставил под сомнение безопасность Крымского моста, указав на ряд уязвимостей, открывающих возможности атаки с помощью ракетных ударов, Дмитрий Полонский заявил, что он не знает ни об одной уязвимости моста, ведущего в Крым. По словам Полонского, он располагает сведениями о наибольшей уязвимости генералов на Украине, которой является отсутствие мозга. Данную особенность украинских военных Дмитрий Полонский связал с их желанием создать всё больше проблем над крымским полуостровом.

Полонский также добавил, что скорее всего, чрезмерный интерес украинской стороны, проявляемый относительно строящегося Крымского моста, связан с тем, что Украина не в состоянии воздвигнуть нечто подобное.
Александр Вест
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