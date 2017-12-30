Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Мнения

Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

Мощный взрыв в январе 2018 и обитаемый спутник Юпитера: Что скрывает NASA о космосе?

От Редактора

Мощный взрыв в январе 2018 и обитаемый спутник Юпитера: Что скрывает NASA о космосе?

Взрывы в космосе связаны с инопланетянами?

Сюжеты :

Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года
| | В ЦИК назвали сумму доходов Жириновского с момента прошлых президентских выборов

В ЦИК назвали сумму доходов Жириновского с момента прошлых президентских выборов

Вчера, 14:33
Представители Центральной избирательной комиссии обнародовали информацию о сумме доходов, которые увеличили состояние известного российского политического деятеля Владимира Жириновского с момента прошлой президентской гонки.

В ЦИК назвали сумму доходов Жириновского с момента прошлых президентских выборов

 

Согласно данным, обнародованным представителями российского ЦИК, Жириновский за последние шесть лет сумел заработать 98,2 миллиона рублей. Данная сумма отражает все доходы Владимира Жириновского от операций с ценными бумагами, его пенсионного пособия, заработной платы в Государственной думе Российской Федерации, а также продажи разнообразного имущества политика и от авторского вознаграждения.

Жириновский обладает восемью домами, расположенными на территории Московской области, бассейном, двумя гаражами, а также двумя земельными участками и автомобилем LADA модели 212140. Сведения о полученных доходах каждый кандидат в президенты должен предоставить в ЦИК вместе с остальными необходимыми для регистрации документами.
Александр Вест
Новости по теме
ЛДПР выдвинула Владимира Жириновского в кандидаты на пост президента РФ
ЛДПР выдвинула Владимира Жириновского в кандидаты на пост президента РФ

Владимир Жириновский станет еще одним кандидатом на пост главы Российской Федерации, выборы которого состоятся в следующем году. Соответствующее решение

Дегтярев признал влияние Жириновского на итоги выборов в США
Дегтярев признал влияние Жириновского на итоги выборов в США

Владимир Жириновский оказал влияние на итоги выборов в США. С таким заявлением выступил депутат Михаил Дегтярев.

МИД Киргизии потребовало от РФ объяснений по поводу высказываний Жириновского
МИД Киргизии потребовало от РФ объяснений по поводу высказываний Жириновского

По поводу высказываний скандального политика МИД Киргизии обратилось к МИД РФ. Они попросили разъяснить официально слова вице-спикера Государственной Думы

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости