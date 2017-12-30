В ЦИК назвали сумму доходов Жириновского с момента прошлых президентских выборов

Представители Центральной избирательной комиссии обнародовали информацию о сумме доходов, которые увеличили состояние известного российского политического деятеля Владимира Жириновского с момента прошлой президентской гонки.

Александр Вест

Согласно данным, обнародованным представителями российского ЦИК, Жириновский за последние шесть лет сумел заработать 98,2 миллиона рублей. Данная сумма отражает все доходы Владимира Жириновского от операций с ценными бумагами, его пенсионного пособия, заработной платы в Государственной думе Российской Федерации, а также продажи разнообразного имущества политика и от авторского вознаграждения.Жириновский обладает восемью домами, расположенными на территории Московской области, бассейном, двумя гаражами, а также двумя земельными участками и автомобилем LADA модели 212140. Сведения о полученных доходах каждый кандидат в президенты должен предоставить в ЦИК вместе с остальными необходимыми для регистрации документами.