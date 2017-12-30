В ЦИК назвали сумму доходов Жириновского с момента прошлых президентских выборов

Согласно данным, обнародованным представителями российского ЦИК, Жириновский за последние шесть лет сумел заработать 98,2 миллиона рублей. Данная сумма отражает все доходы Владимира Жириновского от операций с ценными бумагами, его пенсионного пособия, заработной платы в Государственной думе Российской Федерации, а также продажи разнообразного имущества политика и от авторского вознаграждения.
Жириновский обладает восемью домами, расположенными на территории Московской области, бассейном, двумя гаражами, а также двумя земельными участками и автомобилем LADA модели 212140. Сведения о полученных доходах каждый кандидат в президенты должен предоставить в ЦИК вместе с остальными необходимыми для регистрации документами.