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| | Порошенко утвердил бюджет Украины на 2018 год

Порошенко утвердил бюджет Украины на 2018 год

Сегодня, 13:38
Петр Порошенко утвердил бюджет Украины на 2018 год, подписав соответствующий документ. О подписании документа, утверждённого украинским парламентом, сообщила пресс-служба президента Украины.

Порошенко утвердил бюджет Украины на 2018 год

 

Отметим, бюджет украинского государства на 2018 год был принят в Верховной раде ещё 7 декабря. В документе содержится информация о том, что бюджет Украины на следующий год был рассчитан по среднему курсу доллара в 29,3 гривны за американский доллар, а в его основу был положен рост ВВП на уровне 3 процентов. Дефицит ВВП был установлен в пределах 2,4 процента. Стоит добавить, что Александр Вилкуп, являющийся членом «Оппозиционного блока» в Верховной раде Украины, заявил о том, что государство в следующем году, скорее всего, собирается пополнять свой бюджет за счёт эмиссии гривны, а также через многочисленные внешние заимствования.

Заметим, что некоторые аналитики довольно жестко раскритиковали данный проект бюджета, ссылаясь на тот факт, что на обслуживание внешнего долга украинского государства будет выделено около 300 миллиардов гривен.
Александр Вест
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