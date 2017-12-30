Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Новым годом

Пресс-служба Кремля обнародовала сведения о том, что президент РФ Владимир Путин отправил свои новогодние поздравления президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Александр Вест

Помимо традиционных новогодних пожеланий Владимир Путин в своём сообщении американскому президенту заметил, что решение проблем глобального характера, а также укрепление общей стратегической стабильности по всему свету зависит от удачного построения диалога между РФ и США в рамках довольно непростой сложившейся в мировой обстановки. Российский президент в своём обращении к Дональду Трампу также подчеркнул чрезвычайную важность того, чтобы отношения между странами базировались на взаимном уважении и основных принципах равноправия.Также Путин отметил, что придерживание таких принципов пойдёт на пользу в образовании прагматического международного сотрудничества в долгосрочной перспективе.