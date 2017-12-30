КНДР усилит свой ядерный потенциал

Северная Корея продолжит наращивать свою ядерную силу в 2018 году. Власти уверяют, что их страна ответственная и ядерная.

Никита Готский

В следующем году КНДР не намерен вносить изменений в собственную политику развития ядерного потенциала. Как сообщается в официальном заявлении правительства государства, Северная Корея является стратегической силой, прямо утверждающей, что всему миру не стоит ждать изменений в ее политике. Также сообщается, что Пъхеньян считается "ответственной ядерной страной".Ранее на заседании Совбеза ООН северокорейский постпред Ча Сон Нам отметил, что власти страны собираются сделать КНДР наиболее мощным ядерным государством на планете. По данным дипломата, Пхеньян осознает всю ответственность и не допустить утечки ядерных технологий.