Власти России не предоставили визу сенатору из США, включенного в "черный список". Об этом сообщает Politico.

Никита Готский

Сенаторы Джон Бараско и Рон Джонсон решили не ехать в РФ после того, как российские консулы отказались выдавать визу представительнице партии демократов Джоан Шаин. Согласно данным СМИ, политики собирались в январе приехать в Россию для встречи со своими коллегами в целях обсуждения улучшения российско-американских отношений. Сенаторы при этом знали, что Шаин откажут въехать в РФ. Вердикт обратной стороны они назвали неудачным и констрпродуктивным для связей обеих государств.Позже в российском консульстве отметили, что Шаин включили в "черный список", созданный Кремлем в ответ на американские ограничения. Демократ известна своей активнлой поддержкой антироссийских санкций и агитации на запрет применять продукцию "Лаборатории Касперского" в госучреждениях США.