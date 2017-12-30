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| | Кремль запретил политику США из "черного списка" приезжать в Россию

Кремль запретил политику США из "черного списка" приезжать в Россию

Сегодня, 09:11
Власти России не предоставили визу сенатору из США, включенного в "черный список". Об этом сообщает Politico.

Кремль запретил политику США из "черного списка" приезжать в Россию

 

Сенаторы Джон Бараско и Рон Джонсон решили не ехать в РФ после того, как российские консулы отказались выдавать визу представительнице партии демократов Джоан Шаин. Согласно данным СМИ, политики собирались в январе приехать в Россию для встречи со своими коллегами в целях обсуждения улучшения российско-американских отношений. Сенаторы при этом знали, что Шаин откажут въехать в РФ. Вердикт обратной стороны они назвали неудачным и констрпродуктивным для связей обеих государств.

Позже в российском консульстве отметили, что Шаин включили в "черный список", созданный Кремлем в ответ на американские ограничения. Демократ известна своей активнлой поддержкой антироссийских санкций и агитации на запрет применять продукцию "Лаборатории Касперского" в госучреждениях США.
Никита Готский
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