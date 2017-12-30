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| | Украинский генерал поведал об уязвимости Крымского моста к ракетным ударам

Украинский генерал поведал об уязвимости Крымского моста к ракетным ударам

Сегодня, 09:24
Игорь Романенко, являющийся бывшим замначальника украинского Генерального штаба Вооруженных сил, в интервью изданию «Главред» рассказал о том, что с точки зрения военных реалий Крымский мост имеет достаточно критических уязвимостей для ракетных ударов.

Украинский генерал поведал об уязвимости Крымского моста к ракетным ударам

 

Романенко заметил, что в случае атаки Крымский мост имеет весьма значимые уязвимости для ракетных ударов морского, а также наземного базирования и для авиационных ударов. Также военный заявил о том, что Крымский мост напрямую будет способствовать экономическому развитию полуострова, а также обеспечивать всеми необходимыми ресурсами группировку противника в Крыму. Стоит напомнить, что общая протяженность Крымского моста составит около 19 километров, что является абсолютным рекордом для всей Российской Федерации.

По предварительным данным, автомобильный поток будет задействован на мосту уже в декабре следующего года, а поезда по нему собираются запустить лишь через два года. Однако, аналитики полагают, что автомобильный поток может быть допущен к движению по мосту гораздо раньше.
Александр Вест
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