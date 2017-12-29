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| | Кадыров не хочет пользоваться Facebook

Кадыров не хочет пользоваться Facebook

Вчера, 23:02
Правитель Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что больше не собирается пользоваться американской социальной сетью Facebook. Также он подчеркнул, что делает это принципиально. Такое заявление руководитель республики оставил на своем аккаунте в Telegram.

Кадыров не хочет пользоваться Facebook

 

До этого информировалось, что профиль Кадырова в этой соцсети отдали сервису по продаже авиабилетов United Airline Network (UAN).Однако сервис заявил, что без каких либо проблем отдаст страницу обратно главе Чечни.

Также ранее говорилось о заявлении Рамзана Кадырова, что во всех соцсетях у него много единомышленников. Отметим, что профили главы Чечни в Instagram и Facebook были удалены 23 декабря. Однако 27 декабря уполномоченные этих порталов поведали, что удаление произошла из-за того, что имя Кадырова внесли в санкционный реестр властей США.
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