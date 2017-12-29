Кадыров не хочет пользоваться Facebook

Правитель Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что больше не собирается пользоваться американской социальной сетью Facebook. Также он подчеркнул, что делает это принципиально. Такое заявление руководитель республики оставил на своем аккаунте в Telegram.

До этого информировалось, что профиль Кадырова в этой соцсети отдали сервису по продаже авиабилетов United Airline Network (UAN).Однако сервис заявил, что без каких либо проблем отдаст страницу обратно главе Чечни.Также ранее говорилось о заявлении Рамзана Кадырова, что во всех соцсетях у него много единомышленников. Отметим, что профили главы Чечни в Instagram и Facebook были удалены 23 декабря. Однако 27 декабря уполномоченные этих порталов поведали, что удаление произошла из-за того, что имя Кадырова внесли в санкционный реестр властей США.