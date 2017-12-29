Поклонская записала поздравления на видео

В поздравлении Поклонская сказала, что уходящий 2017 год каждому россиянину приносил как радости, так и разочарования. Также политик пожелала, чтоб у каждого гражданина РФ в новом 2018 году свершились все мечты, а так же чтобы он принес им перемены, которых они не ожидали.
Поклонская записала поздравления на видеоВчера, 21:37
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, когда наступит мир на Украине. По ее мнению, ситуация на Донбассе стабилизируется сразу после смены власти в
Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская получила поздравления с днем рождения от Сергея Аксенова, главы Республики Крым. Политик убежден, что
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