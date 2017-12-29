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| | Поклонская записала поздравления на видео

Поклонская записала поздравления на видео

Вчера, 21:37
Политик Наталья Поклонская записала поздравление россиян на видео, которое приурочено к празднованию Нового года. Все праздничные пожелания депутат читала по бумаге.

Поклонская записала поздравления на видео

 

В поздравлении Поклонская сказала, что уходящий 2017 год каждому россиянину приносил как радости, так и разочарования. Также политик пожелала, чтоб у каждого гражданина РФ в новом 2018 году свершились все мечты, а так же чтобы он принес им перемены, которых они не ожидали.

В завершении Наталья Поклонская добавила, чтоб во время боя курантов каждый россиянин поднял свой бокал за их великую и могучую страну и, конечно же, за главу государства, которым гордятся все за его заслуги.

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