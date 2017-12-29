Путин ужесточил наказание за вербовку в террористические организации

Президент России Владимир Путин ужесточил наказание за преступления, связанные с терроризмом, в том числе с вербовкой и финансированием террористических организаций. В соответствии с изменениями, вербовщики могут получить пожизненный срок.

Дарья Светозарова

Документ выложили на официальном правовом портале 29 декабря. Обновленный закон теперь предполагает более серьезную ответственность за финансирование терроризма, а также за любое склонение и принуждение к участию в терактах или других преступлениях связанных с террористической деятельностью, перечисленных в УК РФ.