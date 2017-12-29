Путин ужесточил наказание за вербовку в террористические организации

Документ выложили на официальном правовом портале 29 декабря. Обновленный закон теперь предполагает более серьезную ответственность за финансирование терроризма, а также за любое склонение и принуждение к участию в терактах или других преступлениях связанных с террористической деятельностью, перечисленных в УК РФ.
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