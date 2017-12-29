Ксения Собчак хочет разделить Россию на две части

Телевизионная ведущая Ксения Собчак, претендующая на пост главы России, узнала новости из мира криптовалют. По словам журналистки, 28 декабря люди, имеющие на счету биткоины, получат дополнительно новые монеты – Segwit2x Bitcoin.

Домбровский Сергей

Кандидат на должность президента России сообщила пользователям на YouTube о том, что владельцам криптовалюты на безвозмездной основе раздают деньги. Биткоин разделяется на две составляющие – стандартную, к которой уже все привыкли, и новую – Segwit2x Bitcoin. Шифропанки называют на своем диалекте этот процесс новым словом «хардфорк». Ксения Собчак аккуратно пользовалась неизвестной для себя лексикой.По мнению ведущей, России тоже нужен «хардфорк». Пользователи обвинили журналистку в попытке разделить страну на две части, подобно биткоину. Они рекомендовали ей не произносить подобных высказываний, так как количество поддерживающих ведущую людей снизится. Некоторые юзеры заметили, что Собчак читала свою речь с листочка и советовали не брать пример с Бузовой, а самостоятельно формулировать свои мысли.