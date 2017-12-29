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| | Ксения Собчак хочет разделить Россию на две части

Ксения Собчак хочет разделить Россию на две части

Вчера, 19:09
Телевизионная ведущая Ксения Собчак, претендующая на пост главы России, узнала новости из мира криптовалют. По словам журналистки, 28 декабря люди, имеющие на счету биткоины, получат дополнительно новые монеты – Segwit2x Bitcoin.

Ксения Собчак хочет разделить Россию на две части

 

Кандидат на должность президента России сообщила пользователям на YouTube о том, что владельцам криптовалюты на безвозмездной основе раздают деньги. Биткоин разделяется на две составляющие – стандартную, к которой уже все привыкли, и новую – Segwit2x Bitcoin. Шифропанки называют на своем диалекте этот процесс новым словом «хардфорк». Ксения Собчак аккуратно пользовалась неизвестной для себя лексикой.

По мнению ведущей, России тоже нужен «хардфорк». Пользователи обвинили журналистку в попытке разделить страну на две части, подобно биткоину. Они рекомендовали ей не произносить подобных высказываний, так как количество поддерживающих ведущую людей снизится. Некоторые юзеры заметили, что Собчак читала свою речь с листочка и советовали не брать пример с Бузовой, а самостоятельно формулировать свои мысли.
Домбровский Сергей
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