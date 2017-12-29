Захарова назвала ситуацию вокруг Саакашвили позором для Украины

Мария Захарова дала комментарии по поводу поведения Саакашвили в Украине. Официальный представитель МИД считает, что сложившаяся обстановка является позором для соседней страны.

Виктория Озерова

В интервью одному из СМИ Мария Захарова коснулась и ситуации на Украине. Официальный представитель министерства считает, что поведение бывшего грузинского лидера Саакашвили есть стыдом для жителей страны. То, что данный человек руководит политическим процессом и занимается дестабилизацией ситуации в стране, свидетельствует о его негативных намерениях. Также Захарова акцентировала, что Саакашвили – один из самых известных представителей Грузии, поэтому его неадекватные поступки влияют на отношение ко всему народу.Напомним, что Михаил Саакашвили, несмотря на запрет, пробрался на Украину в начале осени, политика обвинили в незаконном проникновении. «Поймать» Саакашвили смогли только 8 декабря, но уже через несколько дней политика освободили.