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| | Гордон получила разрешение ЦИК на открытие избирательного счета

Гордон получила разрешение ЦИК на открытие избирательного счета

Вчера, 18:58
Выдвиженец партии «Добрых дел» журналистка Екатерина Гордон получила разрешение ЦИК на открытие специального избирательного счета. В Центризбиркоме также зарегистрировали уполномоченных представителей партии. Данные решения приняли 29 декабря.

Гордон получила разрешение ЦИК на открытие избирательного счета

 

Сообщается, что после того, как Гордон откроет избирательный счет и напечатает листы для сбора подписей, она сможет начать их собирать. Как только количество желающих проголосовать достигнет необходимого минимума, Екатерину зарегистрируют как кандидата в президенты.

В ЦИК не сразу вынесли решение о Гордон из-за того, что у выдвинувшей ее партии слишком длинное название. Правильно эту политическую силу следует называть партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров». Промедление вызвало то, что краткое название партии еще не было зарегистрировано в Минюсте.

Гордон сообщила о своих претензиях на президентский пост еще в октябре. Журналистка подчеркнула, что пойдет на выборы под девизом «Гордон за баб». Пока еще не зарегистрированная кандидатка заявляет, что в ее предвыборной программе особое внимание будет уделяться правам женщин и детей, которые Екатерина защищает последние годы.

Отмечается, что если кандидата выдвигает не парламентская партия, то претенденту для регистрации нужно собрать 100 000 подписей. В одном регионе можно собрать не более 2 500 подписей.
Дарья Светозарова
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