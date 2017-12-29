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| | Трампу не нравится, что американская почта мало зарабатывает

Трампу не нравится, что американская почта мало зарабатывает

Вчера, 18:53
Президент США Дональд Трамп негативно выразился в адрес американской почтовой службы. Ему не нравится, что почта получает колоссальные убытки.

Трампу не нравится, что американская почта мало зарабатывает

 

Американский президент негативно высказался в сторону почтовой службы. Он в социальной сети поделился информацией, что там берут слишком мало денег за доставку посылок. Особенно Трамп акцентировал внимание на ресурсе Amazon, который занимается продажей товаров через Интернет.

По мнению американского главы, почтовики берут слишком мало денег с Amazon и аналогичных компаний. Это приводит к колоссальным убыткам службы доставки. Зато такие цены делают богатыми владельцев интернет-магазинов. Такой расклад вещей делает почтовую службу бедной и глупой.

Трамп предложил выход с этой ситуации. Он сказал, что почта должна существенно повысить свои тарифы и тогда сможет получить хорошую прибыль.
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