Сергей Лавров оставил в тайне имя «главного дебила» международной политики

Лавров, однако, на вопрос отвечать не стал. Он заявил, что не хочет называть никаких имен, чтобы никого не обидеть. Дипломат добавил, что этот вопрос оставит без внимания.
У данного вопроса имеется своя предыстория. Слово «дебилы» из уст главы иностранного министерства прозвучало в 2015 году во время пресс-конференции в Саудовской Аравии. Во время выступления своего коллеги российский министр произнес «дебилы», не подозревая, что микрофоны по-прежнему включены. Более того, это слово сопровождалось еще одним крепким выражением. До сих пор неизвестно, кто так огорчил Лаврова, но интернет-пользователи активно стали использовать его выражение. Сам дипломат впоследствии сказал, что не он один попадал в ситуацию, когда микрофоны были включены, а оратор об этом не знал.