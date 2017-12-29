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| | Сергей Лавров оставил в тайне имя «главного дебила» международной политики

Сергей Лавров оставил в тайне имя «главного дебила» международной политики

Вчера, 17:32
Ведущий программы «Международная пилорама» Тигран Кеосаян получил возможность пообщаться с гуру российской дипломатии – главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Шоумен не упустил возможности поинтересоваться, кого глава внешнеполитического ведомства считает «главным дебилом» международной политики.

Сергей Лавров оставил в тайне имя «главного дебила» международной политики

 

Лавров, однако, на вопрос отвечать не стал. Он заявил, что не хочет называть никаких имен, чтобы никого не обидеть. Дипломат добавил, что этот вопрос оставит без внимания.

У данного вопроса имеется своя предыстория. Слово «дебилы» из уст главы иностранного министерства прозвучало в 2015 году во время пресс-конференции в Саудовской Аравии. Во время выступления своего коллеги российский министр произнес «дебилы», не подозревая, что микрофоны по-прежнему включены. Более того, это слово сопровождалось еще одним крепким выражением. До сих пор неизвестно, кто так огорчил Лаврова, но интернет-пользователи активно стали использовать его выражение. Сам дипломат впоследствии сказал, что не он один попадал в ситуацию, когда микрофоны были включены, а оратор об этом не знал.
Дарья Светозарова
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