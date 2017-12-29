Первым зарегистрированным кандидатом на выборы-2018 стал Жириновский

В преддверии следующей президентской гонки, которая состоится уже в начале следующего года, неустанно возникают споры относительно возможных кандидатов. Между тем, первым, кто официально зарегистрировал свою кандидатуру на участие в выборах-2018 стал Жириновский.

Александр Вест

Лидер Либерально-демократической партии Государственной думы Российской Федерации Владимир Жириновский стал первым, кого члены Центризбиркома зарегистрировали, как участника президентских выборов, которые пройдут в 2018 году. У ведомства были всего одни сутки с того момента, как документы, переданные Владимиром Жириновским, поступили в Центральную избирательную комиссию.Стоит напомнить, в нынешнем году представители Центризбиркома напомнили всем потенциальным кандидатам в президентской гонке о том, что сознательная подделка подписей преследуется по закону, а наказание за такой род деятельности может составить до трёх лет лишения свободы.