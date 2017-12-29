Лавров рассказал Кеосаяну секрет своего бронзового загара

Сергей Лавров, глава МИД РФ, поделился с прессой сведениями о том, откуда же у него такой прекрасный бронзовый загар. Он признается, что использует любую доступную возможность для того, чтобы прокатиться на лыжах в Сочи.

Во время интервью на телеканалае НТВ ведущий программы «Международная пилорама» Тигран Кеосаян обратил свое внимание на шикарный загар министра и спросил, не сохранился ли бронзовый оттенок кожи с тех пор, как глава МИД РФ работал в Шри-Ланке. Сам Лавров признается, что отработал там четыре года и с тех пор пытается поддерживать загар регулярно.

На уточняющий вопрос от Кеосаяна, приходится ли ради этого вновь и вновь летать в Шри-Ланку, Лавров уклончиво отметил, что «не только туда, но и во многие другие стороны», где появляется хоть небольшая возможность расслабиться.

По его словам, в Австрии зимой загорание можно совмещать с катанием на лыжах. Лавров утверждает, что он постоянно катается на лыжах, но сейчас стал уделять этому меньше времени, так как его попросту не хватает на отдых. Он признался, однако, что надеется наверстать упущенное в Сочи. Эфир «Международной пилорамы с Лавровым» можно будет увидеть в эфире 30 декабря текущего года.

Николай Офицеров