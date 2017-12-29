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| | Песков рассказал где и с кем Путин отметит Новый год

Песков рассказал где и с кем Путин отметит Новый год

Сегодня, 13:09
Журналисты в одном из интервью задали пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову вопрос о том, где глава РФ Владимир Путин планирует отметить Новый год. Дипломат без долгих раздумий ответил.

Песков рассказал где и с кем Путин отметит Новый год

 

По словам Пескова, для Путина Новый год является семейным праздником. Он старается всегда отмечать его у себя дома в кругу родственников и товарищей. Иногда случаются исключения из правил, речь идет о затруднениях на работе. В этом случае Путин откладывает празднование на потом и решает текущие задачи. В этот раз глава РФ планирует встретить Новый год дома.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что намерен отметить праздник в офисе. Корреспондент спросил у главы государства, почему он не желает расслабиться в кругу семьи, на это народный лидер ответил: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь».
Домбровский Сергей
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