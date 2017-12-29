Песков рассказал где и с кем Путин отметит Новый год

Журналисты в одном из интервью задали пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову вопрос о том, где глава РФ Владимир Путин планирует отметить Новый год. Дипломат без долгих раздумий ответил.

Домбровский Сергей

По словам Пескова, для Путина Новый год является семейным праздником. Он старается всегда отмечать его у себя дома в кругу родственников и товарищей. Иногда случаются исключения из правил, речь идет о затруднениях на работе. В этом случае Путин откладывает празднование на потом и решает текущие задачи. В этот раз глава РФ планирует встретить Новый год дома.Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что намерен отметить праздник в офисе. Корреспондент спросил у главы государства, почему он не желает расслабиться в кругу семьи, на это народный лидер ответил: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь».