Песков рассказал где и с кем Путин отметит Новый год

По словам Пескова, для Путина Новый год является семейным праздником. Он старается всегда отмечать его у себя дома в кругу родственников и товарищей. Иногда случаются исключения из правил, речь идет о затруднениях на работе. В этом случае Путин откладывает празднование на потом и решает текущие задачи. В этот раз глава РФ планирует встретить Новый год дома.
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что намерен отметить праздник в офисе. Корреспондент спросил у главы государства, почему он не желает расслабиться в кругу семьи, на это народный лидер ответил: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь».