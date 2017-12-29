Песков поделился о главном разочаровании года

Пресс-секретарь Россиии Дмитрий Песков поделился о главном разочаровании 2017 года и ситуации взаимоотношений Москвы с Вашингтоном. И так же о зависшем состоянии минских договоренностей в Украине.

Любовь Шевцова

Песков на вопрос пресс-конференции можно ли считать на данный момент российско-американские взаимоотношения разочарованием текущего года, как и то, что их так и не удалось выровнять, он ответил "Вполне возможно".Конечно, можно только выразить сожаления связи с тем, что по-прежнему в зависшем состоянии находятся минские договоренности.На сегодняшний день по прежнему так так и не получилось продвинуть план их реализации. Ранее стало известно, что Лавров пошутил о вмешательстве России в выборы в других странах.