Песков поделился о главном разочаровании года

Песков на вопрос пресс-конференции можно ли считать на данный момент российско-американские взаимоотношения разочарованием текущего года, как и то, что их так и не удалось выровнять, он ответил "Вполне возможно".
Конечно, можно только выразить сожаления связи с тем, что по-прежнему в зависшем состоянии находятся минские договоренности.
На сегодняшний день по прежнему так так и не получилось продвинуть план их реализации. Ранее стало известно, что Лавров пошутил о вмешательстве России в выборы в других странах.