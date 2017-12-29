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| | Пользователи высмеяли Порошенко за слова о закупках российского газа

Пользователи высмеяли Порошенко за слова о закупках российского газа

Сегодня, 12:57
Глава Украины Петр Порошенко ранее говорил о возобновлении покупок газа из России, если его цена станет приемлемой. Пользователи в социальных сетях посмеялись над президентом за такое высказывание.

Пользователи высмеяли Порошенко за слова о закупках российского газа

 

Юзеры отметили, что Порошенко желает приобретать полезное ископаемое у государства-агрессора и при этом планирует самостоятельно устанавливать стоимость голубого топлива. Некоторые задумались над тем, не употреблял ли глава Украины алкоголь перед тем, как произнести эти слова. По мнению Порошенко, его страна является энергонезависимой, она станет сотрудничать с Россией только на выгодных для себя условиях. В противном случае Киев обратиться к другому государству за помощью.

Некоторые пользователи рекомендовали Украине продолжать покупать газ в Европе по завышенной цене, подобно тому, как приобретается уголь из США, хотя в Донбассе имеется множество шахт. Юзеры усомнились в адекватности Порошенко и советовали ему не устанавливать свои правила, так как Киев в данной ситуации находится в зависимом положении.
Домбровский Сергей
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