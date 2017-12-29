Лавров пошутил о вмешательстве России во внутренние дела других стран

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в шутку заявил, что в этом году России пришлось потратить много сил на вмешательство во внутренние дела других государств. Московские политики якобы активно влияли на выборы в разных странах.

Домбровский Сергей

Лавров участвовал в передаче «Международная пилорама». В этой программе ведущий рассказал о том, как Россию обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Франции, Испании и Великобритании. Лавров дополнил этот список еще рядом европейских держав, закончив свое высказывание словами: «Пришлось потрудиться в этом году». Дипломат упомянул японского императора, которого в Москве в обязательном порядке решили снять со своей должности, но пока у российских политиков не получается достигнуть желаемого. По словам Лаврова, через два года эта цель будет достигнута, при этом глава МИД РФ иронично улыбался.Западные дипломаты и пресса неоднократно сообщали о вмешательстве Кремля в выборы ряда стран. В Москве называют эти обвинения беспочвенными и рекомендуют предоставлять доказательства перед тем, как делать подобные заявления.