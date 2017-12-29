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| | Порошенко назвал самые важные успехи Украины в 2017 году

Порошенко назвал самые важные успехи Украины в 2017 году

Сегодня, 11:51
Президент Украины Петр Порошенко рассказал о главных успехах страны в 2017 году.

 

Порошенко назвал самые важные успехи Украины в 2017 году

 

На сайте президента Украины появилось сообщение, в котором Петр Порошенко обсуждает уходящий год и называет главные достижения украинского народа. Самым главным, по его мнению, стало принятие безвизового режима с Европейским союзом. Решения было принято 11 июня 2017 года. Хотя, для простых среднестатических украинцев, безвиз не стал решением всех проблем. Большинство даже не может поехать в Европу из-за низкого уровня жизни. Безвизовый режим еще не начал приносить свои плоды.

Одним из самых главных успехов этого года также является поддержка большинством развитыми и культурными странами мира Украины.
Очень важными являются и достижение внутри страны. Была проведена децентрализация власти, построены новые дороги длинной более 300 километров, и введена новая судовая реформа.

Были и негативные моменты в развитии страны. По мнению президента, Украины слишком долго и медленно развивается. Главной проблемой, которая тормозит подъем – война на Востоке Украины.
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