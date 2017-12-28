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| | На заседании депутатов Киевской области неожиданно заиграл гимн России

На заседании депутатов Киевской области неожиданно заиграл гимн России

Вчера, 20:10
Председатель Ирпенского городского совета Киевской области Владимир Карплюк сообщил в Facebook, что на заседании в зале неожиданно прозвучала мелодия гимна России. По словам народного избранника, к этому причастны активисты, мечтающие получить власть.

На заседании депутатов Киевской области неожиданно заиграл гимн России

 

Во время заседания городского совета в Ирпене кратковременно прозвучал гимн России. По мнению Карплюка, оппоненты власти подменили накопитель памяти, на котором записана музыка. Председатель обратился с заявлением в Службу безопасности Украины, так как за этими действиями может скрываться желание свергнуть киевский режим. По мнению Карплюка, подменить мелодию могли сепаратисты, которые называют себя активистами. Теперь сотрудники спецслужб разберутся в этом деле.

Ранее глава Украины Петр Порошенко оговорился, рассуждая о подлости «украинского режима». Президент ошибся, когда рассказывал о «российской агрессии». Австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд в своих работах неоднократно говорил, что все оговорки и описки неслучайны.
Домбровский Сергей
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