Председатель Ирпенского городского совета Киевской области Владимир Карплюк сообщил в Facebook, что на заседании в зале неожиданно прозвучала мелодия гимна России. По словам народного избранника, к этому причастны активисты, мечтающие получить власть.

Домбровский Сергей

Во время заседания городского совета в Ирпене кратковременно прозвучал гимн России. По мнению Карплюка, оппоненты власти подменили накопитель памяти, на котором записана музыка. Председатель обратился с заявлением в Службу безопасности Украины, так как за этими действиями может скрываться желание свергнуть киевский режим. По мнению Карплюка, подменить мелодию могли сепаратисты, которые называют себя активистами. Теперь сотрудники спецслужб разберутся в этом деле.Ранее глава Украины Петр Порошенко оговорился, рассуждая о подлости «украинского режима». Президент ошибся, когда рассказывал о «российской агрессии». Австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд в своих работах неоднократно говорил, что все оговорки и описки неслучайны.