Свадьба принца Гарри и Меган Маркл может поссорить Великобританию и США

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл станет одним из самых обсуждаемых событий следующего года, но вот чиновники Великобритании опасаются, как данное торжество повлияет на отношения между страной и США.

Виктория Озерова

В СМИ появился очередной слух о бракосочетании принца Гарри и Меган Маркл. По некоторой информации, член королевской семьи намерен пригласить на торжество экс-президента США Барака Обаму и его жену, так как мужчины давно знакомы и имеют довольно близкие отношения. Бракосочетание принца не является событием государственного уровня, поэтому список приглашенных составит не правительство, а Букингемский дворец. Несмотря на это, чиновники недовольны намерениями принца Гарри, есть опасения, что такое решение может негативно отобразиться на отношениях Великобритании и США.По информации некоторых СМИ, Елизавета II запретила принцу Гарри приглашать чету экс-лидера США на бракосочетание.