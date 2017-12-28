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| | Свадьба принца Гарри и Меган Маркл может поссорить Великобританию и США

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл может поссорить Великобританию и США

Вчера, 19:55
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл станет одним из самых обсуждаемых событий следующего года, но вот чиновники Великобритании опасаются, как данное торжество повлияет на отношения между страной и США.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл может поссорить Великобританию и США

 

В СМИ появился очередной слух о бракосочетании принца Гарри и Меган Маркл. По некоторой информации, член королевской семьи намерен пригласить на торжество экс-президента США Барака Обаму и его жену, так как мужчины давно знакомы и имеют довольно близкие отношения. Бракосочетание принца не является событием государственного уровня, поэтому список приглашенных составит не правительство, а Букингемский дворец. Несмотря на это, чиновники недовольны намерениями принца Гарри, есть опасения, что такое решение может негативно отобразиться на отношениях Великобритании и США.

По информации некоторых СМИ, Елизавета II запретила принцу Гарри приглашать чету экс-лидера США на бракосочетание.
Виктория Озерова
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