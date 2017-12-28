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| | Обама отказался рассказать принцу Гарри о своих любимых трусах

Обама отказался рассказать принцу Гарри о своих любимых трусах

Вчера, 19:12
Барак Обама дал эксклюзивное интервью принцу Гарри. Беседа экс-президента США и члена британской королевской семьи коснулась серьезных тем, но не обошлось без шутливых вопросов, но рассказать о своих предпочтениях в нижнем белье Обама отказался.

Обама отказался рассказать принцу Гарри о своих любимых трусах

 

В эфире BBC Radio 4 появилось эксклюзивное интервью Барака Обамы, которое он дал принцу Гарри еще осенью текущего года. Мужчины поговорили об опасностях Сети, переезде Обамы из Белого дома и прочих важных темах. Также в ходе интервью принц Гарри предложил Бараку Обаме поучаствовать в блиц-опросе. У бывшего американского лидера было всего два варианта ответа. Так удалось выяснить, что Обама предпочитает Арету Франклин Тине Тернер, Майкла Джордана Леброну Джеймсу, а также Рейчел Монике (персонажи сериала «Друзья»).

Выяснить же, какое нижнее белье предпочитает носить Барак Обама не получилось, экс-президент США отказался отвечать на данный вопрос. Также без ответа остался вопрос о сестрах Кардашьян.
Виктория Озерова
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